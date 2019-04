Mike Pompeo espère un nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un dans les prochains mois

Photo : KBS News

Le secrétaire d’Etat américain a réaffirmé qu’aucun calendrier n’avait été fixé pour la dénucléarisation de la Corée du Nord. Il a également dit espérer que son président et le leader du royaume ermite se retrouveront dans les prochains mois pour réaliser « un premier pas substantiel » vers cet objectif. Mike Pompeo a tenu ces propos dans une interview accordée vendredi à une radio locale de Pennsylvanie, WHP 580, mais diffusée hier.Le chef de la diplomatie états-unienne a précisé que régler cette question le plus rapidement possible correspondait aux intérêts de son pays. Il a toutefois assuré « vouloir être prudent lorsqu'il s'agit de faire des prédictions sur le calendrier ».Pour lui, les nord-Coréens souffrent sous le coup des sanctions internationales à l’encontre de leur régime, et ces souffrances accéléreront davantage le calendrier.Le ministre a ainsi reconfirmé que Washington maintiendrait la pression sur le pays communiste, mais qu’il était toujours ouvert à un dialogue direct entre les dirigeants des deux pays.