Sommet Moon-Trump : Séoul et Washington continuent de coordonner les sujets de discussions

Photo : YONHAP News

En préparation d’un nouveau sommet sud-coréano-américain, prévu le 11 avril à Washington, l’équipe de Moon Jae-in en charge de la diplomatie et de la sécurité nationale multiplie les déplacements américains pour chercher une solution à la dénucléarisation de la Corée du Nord.En visite à Washington depuis trois jours, le conseiller adjoint à la sécurité nationale Kim Hyun-jong s’est entretenu hier avec son homologue de la Maison blanche Charles Kupperman. Leurs discussions auraient porté pour l’essentiel sur une solution de compromis entre les propositions formulées par Séoul et Washington.Kim a également rencontré plusieurs députés et sénateurs concernés par le dossier afin de leur faire part de la position du gouvernement sud-coréen.Le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo et le secrétaire américain à la Défense par intérim Patrick Shanahan se sont eux aussi rencontrés hier au Pentagone. L’occasion pour les deux hommes de faire le point sur le nouvel exercice militaire sud-coréano-américain « Dongmaeng 19-1 » et d’échanger sur le projet du transfert des Etats-Unis à la Corée du Sud du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre.Shanahan a alors assuré qu’il n’y avait pas de lacunes dans les forces alliées, balayant ainsi l’inquiétude de certains selon laquelle la réduction du format des manœuvres conjointes risquent d’affaiblir les capacités de préparation des deux armées. Il a aussi souligné que l’exercice « Dongmaeng 19-1 », effectué le mois dernier, était un succès.De son côté, Jeong l’a qualifié de « très bon exemple de soutien militaire aux efforts diplomatiques de Séoul et de Washington pour dénucléariser le pays communiste ».