Le ministre russe de l’Intérieur à Pyongyang

Photo : KBS News

Le ministre russe de l’Intérieur Vladimir Kolokoltsev et sa délégation sont arrivés à Pyongyang. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui l’agence officielle nord-coréenne KCNA. Celle-ci n’a pas précisé pour autant la durée, ni l’objet de leur voyage.Kolokoltsev commande les forces de l’ordre russes. Son déplacement nord-coréen aurait donc un rapport avec la possible visite de Kim Jong-un à Moscou. D’autant plus que Kim Chang-son, le secrétaire général du leader nord-coréen en charge du protocole, avait lui aussi effectué un voyage d'une semaine en Russie. C'était le mois dernier.