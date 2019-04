Cédric O, nommé secrétaire d’Etat français au numérique

Photo : YONHAP News

Le président français Emmanuel Macron a dévoilé dimanche dernier la liste du remaniement ministériel. Y figure l’homme politique d’origine sud-coréenne Cédric O. Celui-ci est nommé secrétaire d’Etat chargé du numérique.Né en 1982 d’une mère française qui a enseigné en Corée du Sud et d’un père sud-coréen qui a fait ses études en France, O a grandi à Lyon. Diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales de Paris, il a fait son entrée sur la scène politique en soutenant Dominique Strauss-Kahn lors de la primaire du Parti socialiste en 2006.En 2012, il a fait connaissance avec l'actuel locataire de l’Elysée en s’engageant dans la campagne électorale de François Hollande, et est resté depuis 2016 à ses côtés en s’impliquant au sein du mouvement la République en marche (LREM). Il travaillait comme conseiller conjoint au chef de l'Etat et au Premier ministre jusqu’à cette dernière nomination.