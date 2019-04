Meurtre de Kim Jong-nam : l’accusée vietnamienne devrait être libérée en mai

Photo : YONHAP News

Après l’Indonésienne Siti Aisyah accusée dans l'assassinat, en février 2017, de Kim Jong-nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen à l’aéroport de Kuala Lumpur, c’est au tour de sa co-accusée vietnamienne Doan Thi Huong d’être libérée elle aussi.A en croire les médias malaisiens, le tribunal local a accepté la proposition du Parquet, qui avait préconisé d’abandonner l'accusation de meurtre à son égard pour celle d'avoir infligé des blessures.Le nouveau chef d’accusation a permis de la condamner désormais à seulement trois ans et quatre mois de prison à partir de son arrestation en février 2017.D’après son avocat, les remises de peine sont fréquentes en Malaisie et sa cliente devrait être libérée la première semaine du mois prochain.Siti Aisyah et Doan Thi Huong sont toutes deux suspectées d’avoir tué Kim Jong-nam en lui jetant au visage du VX, un agent neurotoxique puissant.