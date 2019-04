3e sommet spécial Corée du Sud-Asean les 25 et 26 novembre à Busan

Photo : YONHAP News

La date et la ville d’accueil du troisième sommet spécial Corée du Sud-Asean sont fixées. Ce sera les 25 et 26 novembre à Busan, la deuxième ville du pays. C’est ce qu’a annoncé hier le premier secrétaire présidentiel à la communication.Yoon Do-han a précisé qu’il s’agirait de la plus grande conférence internationale à avoir lieu dans le pays du Matin clair depuis l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in. Et d’ajouter que le locataire de la Maison bleue, les chefs d’Etat ou de gouvernement des dix membres de l’Association des nations du Sud-est asiatique, et le secrétaire général de l’organisation Lim Jock Hoi y prendront part, ainsi que des responsables gouvernementaux et des entrepreneurs de ces pays. Ils seront au nombre d’environ 10 000.L’enjeu du sommet sera de faire le point sur l’état actuel du développement des relations des deux parties, établies il y a 30 ans, et de présenter sa vision pour les 30 prochaines années.Selon le collaborateur présidentiel, Séoul se concertera avec les pays de l’Asean sur l’éventuelle invitation du dirigeant nord-coréen à la rencontre et, s’ils se prononcent favorablement, il consultera ensuite Pyongyang.Sachez que c’est le président indonésien Joko Widodo qui a lancé l’idée lors de la dernière rencontre entre la Corée du Sud et l’Asean, en novembre dernier à Singapour.Le 27 novembre prochain, le premier sommet entre la Corée du Sud et les pays du bassin du Mékong sera organisé, également à Busan.