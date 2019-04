Moon Jae-in redemande au Parlement de confirmer la nomination de trois nouveaux ministres

Photo : YONHAP News

Le président de la République a décidé de formuler une nouvelle demande d’envoi des comptes-rendus parlementaires de confirmation de trois ministres qu’il a désignés. Il s’agit de Chin Young, Park Young-sun et Kim Yeon-chul, nommés respectivement aux postes de ministres de l’Intérieur, des PME et des Startups, et de la Réunification.Moon Jae-in a pris une telle décision, puisque l’Assemblée nationale ne lui a pas transféré les documents en question jusqu’à ce matin, le premier délai fixé par la loi concernée. Selon cette loi, le Parlement a désormais dix jours au maximum pour les lui faire parvenir. Cependant, le chef de l’Etat compte, semble-t-il, lui accorder moins de temps. Le cas échéant, il peut officiellement nommer ses ministres, vraisemblablement avant de s'envoler le 10 avril pour Washington, où il aura un sommet avec Donald Trump.Le 8 mars, Moon avait désigné sept nouveaux ministres. Et le Parlement les a interrogés dans le cadre de l’audition de confirmation. Les candidatures de deux d’entre eux ont été retirées et les comptes-rendus de confirmation de ceux qui dirigeront le ministère de la Culture et celui des Affaires maritimes ont été adoptés hier et aujourd'hui respectivement.Le Parti Liberté Corée et le Bareun-Avenir, les première et deuxième formations de l’opposition, refusent catégoriquement d’en publier notamment pour Park Young-sun et Kim Yeon-chul. Ils sont allés jusqu'à demander de sanctionner les deux premiers secrétaires de Moon concernés par le dossier, dont celui aux affaires civiles Cho Kuk.