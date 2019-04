La hausse des prix à la consommation à son plus bas niveau depuis 2 ans et 8 mois

Photo : YONHAP News

La hausse des prix à la consommation a atteint son plus bas niveau depuis deux ans et huit mois.D’après les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice des prix à la consommation a progressé le mois dernier de 0,4 % en glissement annuel. Le taux d’augmentation reste inférieur à 1 % pour le troisième mois de suite. Ce phénomène est en grande partie attribuable à la baisse des prix des produits industriels.Les cours des produits agricoles, de l’élevage et de la mer, quant à eux, ont également diminué. Les prix des légumes ont notamment chuté de 12,9 %. Les postes qui ont contribué à la montée des prix sont les services avec une hausse de 1,1 %.Le Kostat a expliqué ce ralentissement général par la baisse des prix de l’or noir sur le marché mondial et les bonnes récoltes dues à une météo favorable.