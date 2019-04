Scrutin partiel : la Commission électorale épingle la campagne du PLC dans un stade de football

Photo : KBS News

La Commission électorale compétente a tranché la polémique sur la « campagne électorale au stade de football ».Selon elle, il est possible qu’une telle campagne constitue une violation du code électoral. Du coup, elle a imposé une mesure dite administrative pour exhorter le Parti Liberté Corée (PLC) à coopérer pour organiser le scrutin avec transparence et impartialité et empêcher un tel incident de se reproduire.Les faits remontent au 30 mars. Ce jour-là, le patron de la première formation de l’opposition Hwang Kyo-ahn et sa délégation ont fait campagne pour le candidat de leur mouvement dans l’enceinte du stade de football du club de Gyeongnam, à Changwon, où la législative partielle sera organisée demain. Or, la loi électorale stipule que la campagne n’est possible que dans les lieux ouverts au public, où tout le monde se déplace librement. Le stade n’est donc pas concerné, l'entrée étant payante.Le PLC a aussitôt contesté la décision. Il a mis en avant que son patron a consulté en amont la commission électorale qui, selon le parti, lui a donné une réponse positive. Celle-ci a pour sa part affirmé avoir accordé son autorisation à la campagne uniquement à l'extérieur du stade.