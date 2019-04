Centenaire de l’établissement du gouvernement provisoire : début des festivités

Photo : KBS News

Le 11 avril marquera le centenaire de l’établissement du gouvernement provisoire de la République de Corée à Shanghaï. Afin de célébrer ce jour historique dans une ambiance festive, plusieurs événements se dérouleront à partir de cette semaine sur la place Gwanghwamun, au centre de Séoul, en recourant aux technologies de pointe comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée.Selon la commission chargée de l’organisation, une salle d’expérience pour découvrir l’histoire de l’époque et des spots photo seront à la disposition du public jusqu'à jeudi prochain. Un robot militant contrôlé par la 5G sera également déployé. Les visiteurs pourront essayer la réalité virtuelle pour découvrir un gouvernement provisoire plus vrai que nature jusqu’au 20 avril.Le jour de l’anniversaire, une prestation de danse aura lieu sur la musique de célébration qui a été interprétée par le chanteur Ha Hyun-woo et la patineuse artistique Kim Yu-na.