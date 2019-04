Washington : Kang et Pompeo échangent sur la dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Trois jours après la rencontre à Washington entre la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères et son homologue américain, le département d’Etat américain a publié un communiqué de presse faisant état de la teneur de leur conversation.Dans ce document, son porte-parole adjoint Robert Palladino rapporte que Kang Kyung-wha et Mike Pompeo ont discuté des « efforts coordonnés » en vue de dénucléariser la Corée du Nord de façon définitive et entièrement vérifiée. Et d’ajouter que les deux ministres ont aussi échangé sur la situation actuelle des relations intercoréennes et celles entre Washington et Pyongyang, avant de s’engager à coopérer mutuellement pour la stratégie indo-pacifique des Etats-Unis comme pour la nouvelle politique du Sud menée par Séoul.Lors d’une rencontre avec les correspondants sud-coréens basés dans la capitale américaine aussitôt après son entretien avec Pompeo, la chef de la diplomatie sud-coréenne a annoncé que le plus important à ce stade était de reprendre les négociations nord-coréano-américaines. Kang a aussi souligné que Séoul et Washington partageaient le même objectif à propos de leur politique envers l’Etat communiste. Pourtant, elle n’a pas mentionné explicitement le démantèlement nucléaire définitif et entièrement vérifié de Pyongyang.