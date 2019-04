Le pouvoir à pied d’œuvre pour établir un additif au budget

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, le gouvernement et la Maison bleue ont décidé aujourd’hui d’établir un additif au budget pour financer les mesures de lutte contre la pollution aux particules fines et stimuler l’économie. Le projet de ce budget supplémentaire sera présenté à l’Assemblée nationale avant la fin du mois, vraisemblablement le 25 avril.Cet additif sera alloué en priorité aux mesures en vue de réduire les poussières fines. Il peut s’agir de faire remplacer de vieux véhicules diesel et d’installer des dispositifs permettant de mesurer, limiter et analyser les particules fines.Le Minjoo a demandé à l’exécutif d’adopter à cet effet un budget d’au moins 1 000 milliards de wons, l'équivalent de 780 millions d'euros.L’additif sera aussi utilisé massivement pour prévenir à l’avance les risques de tendance baissière de l’économie, créer davantage d’emplois personnalisés et ciblés et renforcer aussi le filet de protection sociale.Le montant du budget supplémentaire n’est pas encore décidé. Précédemment, le Premier ministre Lee Nak-yon avait affirmé qu’il serait de loin inférieur à 9 000 milliards de wons, une somme récemment recommandée par le FMI.C’est la troisième année de suite que le gouvernement l’établit. Avant même son adoption, la chef du groupe parlementaire du Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, a dénoncé « une nouvelle forme de charité fiscale ».