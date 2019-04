Championnat du monde junior de snowboard cross : Woo Jin, premier sud-Coréen sur le podium

Photo : YONHAP News

Le Championnat du monde junior de snowboard cross, organisé par la Fédération internationale de ski (FIS), s'est déroulé hier à Reiteralm, en Autriche. Le sud-Coréen Woo Jin s’est classé troisième, derrière le Français Loan Bozzolo et le Canadien Eliot Grondin.Cette nouvelle est d’autant plus saluée que c’est la première fois qu’un sud-Coréen monte sur le podium dans cette épreuve à l'occasion d'une compétition mondiale. En effet, les snowboardeurs du pays ont remporté des médailles en half-pipe et en parallèle comme Lee Sang-ho, médaillé d’argent aux JO de PyeongChang en 2018. Néanmoins, aucun n’était arrivé jusqu’à présent à se distinguer dans le snowboard cross, qui constitue un parcours d'obstacle chronométré.Ayant dominé les compétitions nationales depuis son enfance, ce jeune homme a fait de bons débuts sur la scène internationale.