La dette publique dépasse les 1 600 000 milliards de wons en 2018

La dette publique continue d’exploser. L’année dernière, elle a franchi pour la première fois le seuil des 1 600 000 milliards de wons, pour se chiffrer plus exactement à 1 682 700 milliards de wons, l’équivalent de 1 300 milliards d’euros. Soit une croissance annuelle de 126 900 milliards de wons. Le pays doit en rembourser immédiatement 651 800 milliards. C’est ce que nous a appris aujourd’hui le ministère des Finances.Cet endettement comprend aussi les engagements à pension de retraite des fonctionnaires et des militaires, dont la somme totalise 939 000 milliards de wons. Ce qui représente plus de la moitié (56 %) de l’ensemble. Si ce montant à verser est encore lointain, il ne cesse de progresser d’une année à l’autre, dopé par le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de fonctionnaires. Cela pèse lourd sur les comptes publics.La dette publique par habitant s’élève ainsi à 13 190 000 wons, soit un peu plus de 10 000 euros. Mis en perspective avec le Produit intérieur brut (PIB), il ne s’agit toutefois pas d’un niveau alarmant.