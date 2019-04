Les activités des députés seront bientôt publiées sur le site de l’Assemblée nationale

Photo : KBS News

Les sud-Coréens pourront bientôt suivre de plus près le travail de leurs députés.L’Assemblée nationale a annoncé qu’elle publierait les informations concernant les élus sur son site internet. Celles-ci comprennent les indemnités, les coûts liés aux activités politiques, les rapports de mission à l’étranger, l’absentéisme en session plénière ou encore les activités législatives. Y compris les statistiques du personnel et même l’état des lieux des voitures de fonction.Tous ces documents seront consultables immédiatement par le public, alors qu'il faut actuellement déposer une demande. Ils seront disponibles dans le courant du premier semestre et mis à jour régulièrement.Néanmoins, pour les associations civiles, ce dispositif est loin d’être parfait. Car le détail de l’enveloppe et des dépenses liées aux activités spéciales sont exclus. Face à cette critique, un responsable du Parlement a répondu que le montant de l'enveloppe en question avait été considérablement réduit, et qu'il prévoyait d’élargir les postes qui font l’objet de la publication.