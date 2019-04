Séoul et Washington poursuivent leurs manœuvres conjointes réduites, Pyongyang les dénonce

Photo : YONHAP News

Si la Corée du Sud et les USA ont bien mis fin à leurs grandes manœuvres militaires conjointes, ils poursuivent leurs exercices de petite envergure. Pour ce faire, 14 aéronefs du corps des Marines des Etats-Unis ont été déployés le mois dernier dans la péninsule depuis Hawaï.Parmi eux, des appareils de transport hybride MV-22 Ospreys et des hélicoptères dernier cri Cobra. Certains de ces avions ont participé à une manœuvre militaire conjointe entre les corps des Marines des deux pays (KMEP).Dans le même temps, les autorités militaires des deux alliés se préparent, à un rythme accéléré, au futur transfert de Washington à Séoul du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre.La propagande nord-coréenne dénonce fermement les exercices sud-coréano-américains, les qualifiant de « provocation militaire dangereuse » et d’un acte qui douche les engagements pris lors du sommet de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un en juin dernier ainsi que les accords intercoréens signés en 2018.