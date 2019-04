Photo : YONHAP News

Comme annoncé hier, le ciel reste dégagé sur l'ensemble du pays, une situation qui devrait se prolonger encore quelques jours. Et comme prévu également, le mercure est en hausse ce mardi, de deux degrés environ par rapport à hier. Au plus fort de l'après-midi, on relevait 12°C à Séoul, 13°C à Chuncheon et Jeju, et 14°C à Daejeon, Daegu ou encore Busan.