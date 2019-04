Le taux d’emploi enregistre sa première baisse en neuf ans

Photo : YONHAP News

L’année dernière, le taux d’emploi a reculé pour la première fois en neuf ans. C’est le résultat d’une analyse menée par le Keri, un institut sud-coréen de recherche économique.Il a précisé que la proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge de travailler, à savoir chez les 15 à 64 ans, avait baissé de 0,1 point sur un an.Dans le détail, en 2018, la population active a progressé de 252 000 individus. En revanche, le nombre des actifs occupés n’a grimpé que de 97 000 personnes. Des chiffres jugés exceptionnellement faibles, même en considération de la tendance baissière de la population en âge de travailler.Le taux d’emploi a plus particulièrement chuté chez les 40-49 ans et chez les personnes qui ont fait des études seulement jusqu’au lycée : -0,4 point et -0,7 point respectivement.