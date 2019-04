Elections partielles aujourd’hui dans cinq circonscriptions

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que les élections partielles sont organisées dans cinq circonscriptions. Il s’agit d’élire deux députés et trois conseillers municipaux.Dans les deux circonscriptions où les sièges de parlementaire sont en jeu, celles de Changwon-Seongsan et de Tongyeong-Goseong, toutes deux dans la province de Gyeongsang du Sud, la campagne était serrée. Car dans ces mini-partielles, beaucoup voient, à tort ou à raison, un test avant les législatives générales d’avril 2020 et pour le président Moon Jae-in qui débutera le mois prochain la troisième année de son quinquennat.En outre, ces élections ont lieu dans un contexte politique extrêmement tendu. Le parti au pouvoir et l’opposition s’affrontent notamment sur la réforme électorale et sur la création d’une agence en charge d’enquêter sur la corruption ou les irrégularités dans lesquelles sont impliqués de hauts fonctionnaires.Le vote anticipé a eu lieu vendredi et samedi derniers. Le taux de participation a été de 14,53 % à Changwon-Seongsan et de 15,08 % à Tongyeong-Goseong. Des chiffres exceptionnellement élevés.Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 6h du matin. Ils fermeront à 20h. Les noms des heureux candidats devraient être connus vers 22h30.