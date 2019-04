Moon Jae-in redemande officiellement la confirmation parlementaire de la nomination de trois ministres contestés

Photo : YONHAP News

C’est désormais chose faite. Le président de la République a officiellement adressé hier une nouvelle demande au Parlement afin de l’appeler à lui envoyer ses comptes rendus de confirmation de trois des sept ministres qu’il a désignés le mois dernier. Il s’agit de Park Young-sun, Kim Yeon-chul et Chin Young, proposés respectivement aux postes de ministres des PME et des Startups, de la Réunification et de l’Intérieur.Moon Jae-in a demandé aux députés de les lui envoyer jusqu’à dimanche au plus tard. Le cas échéant, il les nommera officiellement, semble-t-il, lundi prochain. Un bras de fer est engagé avec l’opposition, plus particulièrement avec le Parti Liberté Corée, qui s’oppose farouchement à la nomination de Park et Kim.Selon les explications d’un responsable de la Maison bleue, la date a été choisie en considération de plusieurs facteurs : Moon doit s’envoler pour les Etats-Unis mercredi, et la veille, il doit présider un conseil des ministres spécial dédié au centenaire du gouvernement provisoire de la République de Corée, qui est le gouvernement en exil créé en 1919, neuf ans après l’annexion du pays par le Japon.Bien entendu, l’opposition n’a pas tardé à réagir. Trois de ses quatre forces ont dénoncé « une déclaration de guerre à la nation ».