Décès d’une autre ex-femme de réconfort

Photo : YONHAP News

Disparition d’une autre ex-wianbu. Cette ancienne femme de réconfort, réduite à l'esclavage sexuel au sein de l'armée japonaise pendant la Seconde guerre mondiale, s’est éteinte dimanche dans sa résidence de Daegu, dans le sud-est du pays. Elle était âgée de 97 ans.On ne connaît pas son nom ni son prénom. La famille de la défunte ne souhaite pas les rendre publics. Ce que l’on sait, c’est qu’elle est l’une des 238 victimes du système clandestin de prostitution militaire à s’être déclarée auprès du gouvernement sud-coréen. Rien que cette année, quatre d’entre elles ont rendu leur dernier souffle. On ne compte plus maintenant que 21 survivantes.La ministre de l’Egalité des sexes Jin Sun-mi a exprimé son émotion et s’est engagée à faire de son mieux pour les aider à mener une vie confortable.