La Corée du Sud vise 23 millions de voyageurs étrangers par an d’ici 2022

Photo : KBS News

Le gouvernement a tenu hier une conférence élargie consacrée à la stratégie touristique, dans la cité internationale de Songdo à Incheon, en présence du président de la République.Au cours de la réunion, un plan d’action a été dévoilé. Il prévoit pour l’essentiel de sélectionner et développer une grande ville dite du tourisme international et quatre autres pour le tourisme régional.L’exécutif veut aussi mettre en valeur la k-pop, la musique pop coréenne, et l’e-sport pour doper les arrivées internationales. Dans cette optique, il envisage d’organiser, à compter de l’an prochain, deux grands concerts de k-pop par an et une compétition internationale de sport électronique. Le pays du Matin clair est l’un des pionniers du jeu vidéo comme sport.Le plan annoncé hier fait aussi état du changement des modalités de soutien financier aux startups touristiques, et ce en vue d’encourager l’innovation de l’industrie concernée.Le gouvernement s’attend à ce que toutes ces mesures permettent au pays de recevoir 23 millions de touristes étrangers par an et de générer 960 000 emplois dans le secteur d’ici 2022.