Séoul et Washington décident de réduire l’ampleur de leur exercice « Max Thunder »

Soucieux de ménager les négociations sur le nucléaire nord-coréen, Séoul et Washington vont réduire le format d’une autre manœuvre conjointe. Il s’agit cette fois de l’exercice aérien « Max Thunder » que les deux alliés effectuent en mai chaque année. Des bombardiers stratégiques américains y sont régulièrement impliqués.Les autorités militaires des deux pays auraient décidé de remplacer d’abord le nom agressif de l’opération par une appellation ordinaire et de minimiser aussi le nombre des soldats américains qui y participent.A en croire une source de l’armée, le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo et le secrétaire américain à la Défense par intérim Patrick Shanahan, réunis lundi à Washington, ont eux aussi affiché leur convergence sur cette orientation.