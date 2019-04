Washington confirme le dumping de Séoul sur les tubes soudés de grand diamètre

Photo : YONHAP News

La Commission du commerce international des Etats-Unis a annoncé que la Corée du Sud, le Canada, la Grèce et la Turquie avaient vendu des tubes soudés de grand diamètre en dessous des prix du marché. Elle a également affirmé que Séoul et Ankara avaient bénéficié de la subvention publique pour leurs exportations.Cette conclusion finale fait suite au jugement préliminaire du département du Commerce américain en août dernier. Selon ce dernier, le taux de dumping de ces produits s’est élevé au maximum à 12,32 % pour le Canada et à 20,39 % pour la Corée du Sud en février dernier. Les entreprises sud-coréennes Seah Steel, Hyundai Steel et Samkang M&T sont concernées.Les Etats-Unis pourraient alors imposer des droits antidumping aux produits en question pendant les cinq prochaines années, ce qui risquerait de porter un coup dur aux firmes du pays du Matin clair. Le montant des exportations de ces tubes de Séoul à Washington a atteint 150 millions de dollars en 2017. Les autorités américaines rendront leur verdict le 15 avril.