Le Congrès américain adopte une résolution à l’occasion du centenaire de l’établissement du gouvernement provisoire de Corée

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 100e anniversaire de l’établissement du gouvernement provisoire de la République de Corée à Shanghai, le Congrès américain va adopter une résolution. C’est ce qu’a annoncé hier l’association des expatriés coréens à New York.Le républicain James Lankford et le démocrate Tom Suozzi vont remettre un texte visant à resserrer l’alliance entre Séoul et Washington, respectivement au Sénat et à la Chambre des représentants.Le document sera approuvé mercredi prochain, la veille de l’anniversaire. Une cérémonie se déroulera l'après-midi à la bibliothèque du Congrès afin de fêter ce jour historique.