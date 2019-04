Le premier sentier de la paix dans la DMZ verra le jour fin avril

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé les détails de son projet de « sentiers de la paix » dans la zone démilitarisée (DMZ). Dans cette bande frontalière avec la Corée du Nord, les tensions s’atténuent peu à peu depuis le retrait des postes de garde et le lancement des recherches des restes de soldats morts pendant la guerre de Corée, à la suite de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.Parmi les trois parcours prévus, celui de l’est qui démarre à Goseong sera ouvert à titre d’essai à la fin de ce mois, uniquement côté sud de la frontière. Les visiteurs seront sélectionnés par tirage au sort après une inscription en ligne dès le 11 avril. Les autres zones seront disponibles une fois la sécurité des randonneurs assurée.L’exécutif prévoit d’introduire des guides pour permettre aux touristes de découvrir l’histoire, la nature et les ressources culturelles uniques de chaque parcours. Afin de minimiser l’impact environnemental, ils emprunteront des routes et des sentiers existants tout en minimisant les aménagements. Les responsables ont affirmé privilégier d’abord la sécurité des randonneurs et la préservation de l’environnement.