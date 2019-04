Lancement d’un site web sur les échanges culturels internationaux

Photo : YONHAP News

Un nouveau site internet d’information générale sur les échanges culturels internationaux a été lancé aujourd’hui. Baptisé « Munhwaro », ou « route de la culture » en français, il permet de s’informer sur tous les projets d’échange culturel des établissements publics et des ONG du pays, menés non seulement en Corée du Sud, mais aussi à l’étranger.C’est le ministère de la Culture qui a ouvert ce site afin d’aider les professionnels de la culture et des arts qui éprouvent des difficultés, faute d’informations suffisantes sur le sujet.Son adresse est www.kcultureroad.kr.