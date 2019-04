La Banque asiatique de développement revoit à la baisse ses prévisions pour 2019

Photo : YONHAP News

La Banque asiatique de développement (BAD) a révisé à la baisse à 2,5 % sa prévision de croissance économique pour la Corée du Sud cette année, contre 2,6 % en décembre. En septembre dernier, son pronostic était de 2,8 %. L’établissement prévoit aussi un taux de croissance du pays de 2,5 % en 2020.Les perspectives de développement des 45 pays membres de la BAD ont également reculé de 0,1 point par rapport à décembre, pour s’établir à 5,7 %. Le chiffre est de 5,6 % pour l’année prochaine.La banque de développement régionale a étayé son estimation par le ralentissement économique en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que l’envenimement des tensions commerciales entre Pékin et Washington. Selon elle, la guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques, l’incertitude grandissante autour du Brexit et les politiques financières américaines pourraient plomber davantage les perspectives.