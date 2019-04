Les services simplifiés de paiement sur mobile en plein essor

Photo : YONHAP News

Le volume des paiements et transferts d’argent simplifiés par téléphone mobile continue de croître.Les chiffres sont là. A en croire les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée, en 2018, le montant de ces règlements s’est élevé à un total de 126 milliards de wons, l’équivalent de 99 millions d’euros, et celui des transferts d’argent à 104,5 milliards de wons, ou 82 millions d’euros, en hausse de 86 % et de 194 % respectivement sur un an.Ce type de service a commencé à se développer depuis la suppression du système contraignant de certification électronique en mars 2015.