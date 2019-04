Uber Taxi débarque à Séoul

Photo : YONHAP News

Uber lance à Séoul son service permettant d’appeler un taxi.Lorsqu’un utilisateur commande une course via son application, une voiture située à proximité est automatiquement affectée. Et il est aussitôt informé du nom et de la photo de son conducteur. Quant au tarif, non déterminé à l’avance, il doit être réglé directement dans le taxi.Autre point à noter : le chauffeur ne peut pas connaître la destination de son client jusqu’à ce que celui-ci monte dans le véhicule.De l’avis de certains professionnels du secteur, ce lancement permettra à la plate-forme américaine de s’attaquer au marché sud-coréen pour y déployer d’autres services.