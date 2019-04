Elections partielles : le PLC et le Parti de la justice se partagent la victoire

Photo : YONHAP News

Hier, les électeurs de deux circonscriptions de la province de Gyeongsang du Sud étaient appelés aux urnes dans le cadre des législatives partielles. Deux sièges étaient remis en jeu.Il n’y a pas eu de surprise. Les deux formations favorites des sondages se sont partagé la mise : le Parti de la justice (PJ), un petit mouvement progressiste, a gagné à Changwon-Seongsan, et le Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, conservatrice, à Tongyeong-Goseong,Yeo Young-guk du PJ l’a emporté de justesse avec 45,75 % des suffrages, face à son rival du PLC Kang Ki-youn, crédité de 45,21 %. Une victoire dans un mouchoir de poche. D’autant plus que Changwon-Seongsan est considéré comme l’un des bastions emblématiques de sa formation et qu’à quelques jours du scrutin, le Minjoo, le parti au pouvoir, s’était retiré de la course pour son compte. Il a donc été le candidat commun des deux forces. Yeo succédera à Roh Hoe-chan, issu du même mouvement, qui s’est suicidé en juillet dernier.A Tongyeong-Goseong, le traditionnel fief des conservateurs, Jeong Jeom-sig du PLC l'a emporté haut la main avec 59,47 % des voix.Leur mandat n’est que d’un an, puisque les législatives générales se dérouleront en avril 2020.Malgré leur portée limitée, les élections d’hier sont considérées comme un test à la fois pour Moon Jae-in, qui débutera en mai la troisième année de son quinquennat, et pour le nouveau patron du PLC Hwang Kyo-ahn, revenu sur le devant de la scène politique il y a à peine plus d’un mois.Au scrutin d’hier, trois conseillers municipaux ont été élus : un à Jeonju et deux à Mungyeong. Le PLC en a remporté deux et le Parti pour la démocratie et la paix, la troisième formation de l’opposition, un.