Photo : YONHAP News

Les températures sont en hausse, ce jeudi, sur l'ensemble du pays, avec un degré de plus à Séoul et Daejeon par rapport à hier, et jusqu'à quatre degrés supplémentaires à Busan et Gangneung, deux villes situées sur la côte est du pays.Concrètement, Météo-Corée annonce pour cet après-midi 16°C dans la capitale, 18°C à Daejeon, 19°C à Gangneung, et 20°C à Daegu, la ville la plus chaude de la journée.