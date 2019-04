Mike Pompeo s’entretient à Washington avec le patron de l’AIEA

Photo : YONHAP News

Le patron de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a fait le déplacement à Washington, après avoir rendu compte au Conseil de sécurité de l’Onu du renforcement du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) à New York.Dans la capitale américaine, Yukiya Amano a été reçu hier par Mike Pompeo. Dans un communiqué de presse, le département d’Etat a annoncé que son ministre avait alors renouvelé son soutien aux activités de l’AIEA, celles liées plus particulièrement au nucléaire iranien et à l’utilisation pacifique de l’énergie atomique.Mardi, lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur le TNP, Amano a une nouvelle fois annoncé que son agence était prête à faire retourner ses inspecteurs au nord du 38e parallèle quelques semaines seulement après un éventuel aboutissement des négociations nord-coréano-américaines.Le gendarme du nucléaire dans le monde continue de surveiller le programme nord-coréen, principalement par des images satellites, depuis que le pays communiste a expulsé ses inspecteurs. C’était en 2009.