S&P revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour la Corée du Sud à 2,4 %

L'agence d'évaluation financière Standard & Poor's a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la Corée du Sud, de 2,5 % à 2,4 %. C'est dans son rapport trimestriel portant sur les pays de la région Asie-Pacifique, publié hier.Principales explications à cela : la mauvaise performance du secteur électronique et les incertitudes résultant de la tendance protectionniste de Washington, notamment autour de l’article 232 de sa loi sur le commerce, affecteraient la demande extérieure des produits « made in Korea ». La conjoncture n’est pas plus enviable sur le marché domestique, à cause de la restructuration des entreprises et de l’emploi qui marque le pas.D’après le document, de tels facteurs limiteront le taux d’inflation du pays à 1 % cette année et 1,5 % pour 2020 et 2021, ce qui pourrait inciter la Banque de Corée (BOK) à abaisser son taux directeur au cours de cette année.S&P a également révisé ses prévisions de croissance pour la région Asie-Pacifique de 5,3 % à 5,2 %.