Joseph Dunford assure que la posture de préparation militaire de Séoul et Washington est maintenue

Le chef d'état-major interarmées des Etats-Unis, Joseph Dunford, a remis mardi la « Legion of Merit », la légion du mérite américaine, au ministre sud-coréen de la Défense Jeong Kyeong-doo, qui vient d’achever un voyage de quatre jours à Washington.Après la cérémonie de remise de cette décoration militaire, le général a répondu aux questions des journalistes. Interrogé sur les manœuvres conjointes dont les deux pays ont décidé de réduire l’ampleur, Dunford s’est déclaré certain du maintien de la posture de préparation de leurs armées à un niveau convenable. Il a lui aussi souligné que l’alliance Séoul-Washington était le pivot de la stabilité et de la sécurité en Asie du Nord-est.Concernant les dossiers que les deux alliés doivent régler en priorité, il a parlé du transfert en préparation, de Washington à Séoul, de l’Opcon, le contrôle opérationnel en temps de guerre.