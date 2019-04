Séoul et Riyadh conviennent d’oeuvrer pour la tenue du sommet entre leur deux pays

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères et le ministre saoudien de l'Economie et de la Planification ont discuté, hier à Séoul, des moyens de coopération bilatérale.Selon le ministère sud-coréen, Kang Kyung-wha a suggéré de faire en sorte d’organiser un sommet entre leurs pays dans l’avenir. Une idée partagée par Mohammed Al-Tuwaijri.Les deux ministres ont également convenu de profiter du 19e comité économique entre Séoul et Riyad, prévu au second semestre de l’année, pour discuter des dispositifs concrets visant à intensifier leur coopération. Ils se sont aussi réjouis d’avoir constamment diversifié les domaines des échanges bilatéraux, à savoir les infrastructures, l’énergie, la défense et la santé.