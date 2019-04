L’excédent de la balance des biens au plus bas depuis 4 ans et 7 mois

Photo : YONHAP News

La balance des paiements courants de la Corée du Sud a enregistré en février un excédent pour le 82e mois consécutif. Dans le même temps, l’ampleur du bénéfice de la balance des biens est tombée à son plus bas niveau depuis juillet 2014.D’après les chiffres provisoires publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’excédent de la balance courante a atteint 3,6 milliards de dollars. Le déficit de celle des services a, quant à lui, enregistré son plus bas niveau avec 1,72 milliard de dollars. Mais l’ampleur du surplus de la balance des biens n’était que de 5,48 milliards, à cause de la chute des exportations de 10,8 % en un an.En cause : la baisse des prix des produits phares sud-coréens, dont les semi-conducteurs et les produits pétroliers, ainsi que le ralentissement économique en Chine.Pour ce qui est du secteur touristique, la perte de la balance des voyages a totalisé 1,14 milliard de dollars, en baisse par rapport à il y a un an grâce à l’augmentation du nombre de touristes chinois et japonais.