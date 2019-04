Selon un haut gradé américain, la Corée du Nord est proche de déployer des ICBM

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord serait sur le point de fabriquer et déployer des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et projetterait d’attaquer le continent américain si un conflit se déclenche dans la péninsule.Selon les informations relayées aujourd'hui par Radio Free Asia (RFA), le commandant de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) a avancé hier ces hypothèses lors de l’audition du sous-comité compétent du Sénat, dans une réponse écrite.Selon Terrence O’Shaughnessy, le fait que le dirigeant nord-coréen ait déclaré la fin du développement de l’ICBM en 2017, immédiatement après avoir réussi l’essai d’un missile capable d’atteindre le continent américain, laisse supposer l’imminence de la production et de la mise en service de ces armes balistiques.Dans la foulée, le général a affirmé qu’il était presque certain que Kim Jong-un les utiliserait contre les Etats-Unis en cas d’irruption d’un conflit dans la péninsule.