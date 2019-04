Le Sénat américain souligne l’importance de l’alliance Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

La commission des affaires étrangères du Sénat américain a adopté, hier, heure locale, une résolution sur l’importance des alliances Séoul-Washington et Washington-Tokyo.Le projet de résolution a été déposé, le 12 mars dernier, par deux Démocrates et un Républicain.Le document qualifie les alliances américaines avec la Corée du Sud et le Japon de « fondement de la stabilité de la région » face à la menace que représente « un régime basé à Pyongyang ». Et d’expliquer que les trois pays se sont engagés à coopérer pour que la paix et la sécurité du monde entier ne soient plus menacées à cause de la prolifération par la Corée du Nord d’armes de destruction massive, de missiles ainsi que de ses activités illicites.Le texte réaffirme également la coordination entre ces trois alliés et les membres du Conseil de sécurité de l’Onu pour une application pleine et efficace des sanctions contre le pays communiste.Enfin, la résolution préconise « des relations sud-coréano-nippones constructives et orientées vers l’avenir » en constatant qu’elles seront bénéfiques pour les intérêts diplomatique, économique et sécuritaire des Etats-Unis.