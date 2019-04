97 descendants de militants indépendantistes invités à se rendre à Séoul

Photo : YONHAP News

2019 marque le 100e anniversaire de l’établissement du gouvernement provisoire de la République de Corée. A cette occasion, 97 descendants de militants pour l’indépendance sont invités à se rendre au pays du Matin clair du 8 au 14 avril.Sur la liste des invités figurent Ralph Ahn, le fils cadet d’Ahn Chang-ho, qui a été Premier ministre du gouvernement en exil à cette époque, et son petit-fils Robert Ahn. Sont aussi présents la petite-fille de Kim Kyu-sik, vice-président de ce gouvernement provisoire, et Tony Ahn, l’arrière-petit-fils d’Ahn Jung-geun, le célèbre militant indépendantiste coréen.46 descendants sont originaires des Etats-Unis, 23 de Chine, neuf du Kazakhstan, cinq d’Australie, quatre du Mexique, et deux d’Autriche, du Japon, de Cuba et des Pays-Bas respectivement. Ils se rendront au cimetière national de Séoul et participeront à la cérémonie du centenaire de l’établissement du gouvernement provisoire, avant de suivre le programme prévu.Le ministère des Patriotes et des Anciens combattants envisage d’inviter un total de 200 descendants de résistants contre l’occupation japonaise dans le courant de cette année.