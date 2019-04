Dokdo : la commission de l'éducation du Parlement réclame la correction d’un manuel scolaire japonais

Photo : YONHAP News

La commission de l’éducation à l’Assemblée nationale a adopté aujourd’hui à l’unanimité un projet de résolution appelant à la correction d’un manuel scolaire d’histoire du Japon. L’ouvrage en question, approuvé par Tokyo, présente comme appartenant à l’archipel les îlots Dokdo, qui font pourtant partie du territoire coréen aussi bien du point de vue de l'histoire, de la géographie que du droit international.Par ce texte, les députés appellent le Japon à annuler cette autorisation qu’ils qualifient de révision de sa propre histoire coloniale et de menace pour la souveraineté territoriale coréenne. « Nous réagirons au niveau national dans les domaines de l’éducation, de la diplomatie et de la culture contre ces actes injustifiables », précisent-ils.La commission prévoit de transmettre le projet de résolution au ministère nippon de l’Education, de la Culture, des Sports et des Technologies ainsi qu’aux ministères sud-coréens des Affaires étrangères et de l’Education.