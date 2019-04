Le patron du PAM appelle à une aide alimentaire pour la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondiale (PAM) a appelé les pays occidentaux, dont les Etats-Unis, à fournir une aide alimentaire à la Corée du Nord, en affirmant que la vie des enfants est plus importante que la politique.Dans son interview avec le quotidien britannique The Guardian, David Beasley a expliqué que le pays communiste faisait face à une pénurie de céréales de l’ordre de 1,4 million de tonnes, en raison des inondations et de la canicule qui ont ravagé le pays l’an dernier. Autrement dit, environ 11 millions de personnes, soit 40 % de la population nord-coréenne, sont sous-alimentées et un enfant sur cinq souffre de malnutrition chronique.A ce propos, les Nations unies ont fait savoir, en février dernier, que Pyongyang avait demandé l’aide des organismes placés sous l’égide de l’Onu afin de lutter contre la crise alimentaire.