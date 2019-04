Sommet Moon-Trump : un représentant diplomatique sud-coréen affiche son optimisme

Photo : KBS News

Le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Cheongwadae a effectué une visite de trois jours aux Etats-Unis pour préparer le nouveau sommet sud-coréano-américain, prévu le 11 avril à Washington.Dès son retour aujourd'hui à Séoul, Kim Hyun-jong a affirmé s’attendre à de bons résultats de ce sommet. Il a déclaré aux journalistes qui guettaient son arrivée à l’aéroport international d’Incheon que la discussion s’était très bien passée avec son homologue de la Maison blanche Charles Kupperman.Notamment, Kim a voulu couper court à la récente polémique sur un « rythme décalé entre Séoul et Washington ». Il a fait valoir que les deux pays partageaient la même opinion sur la feuille de route et l’objectif final, à savoir la dénucléarisation nord-coréenne. Selon lui, il n’y a donc aucune dissonance.Le vice-conseiller de Moon Jae-in a ajouté que l’ambiance était très bonne lors de la discussion avec des représentants de l’administration de Donald Trump et des parlementaires américains. D'après lui, il n’y a pas de problème, ses interlocuteurs ayant évoqué à plusieurs reprises l'alliance solide entre les deux pays.Mais Kim Hyun-jong a préféré ne pas préciser les sujets qui ont été abordés lors de sa visite à Washington. Interrogé sur la coopération économique intercoréenne, il s’est contenté de dire qu’il n’avait pas eu l’occasion de discuter de la réouverture du complexe industriel de Gaeseong ni de la reprise du tourisme aux monts Geumgang, tous deux situés en territoire nord-coréen. D'après lui, les deux présidents devraient en parler plus en profondeur.