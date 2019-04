Des incendies de montagne ravagent le nord-est du pays

Photo : YONHAP News

De grands feux, déclarés hier au soir, ont ravagé les montagnes dans la province de Gangwon, située dans le nord-est du pays, en faisant un mort. Une dizaine de personnes ont été grièvement blessées et plusieurs milliers de riverains et de touristes ont été évacués d’urgence dans la nuit. 250 hectares sont également partis en fumée.L’incendie s’est déclenché hier vers 19h20 dans le district de Goseong, par l’explosion d’un transformateur situé au bord de la route. En raison de fortes rafales de vent allant jusqu’à 35 m/s, il s’est propagé vers le sud en traversant la ville de Sokcho, pour atteindre la côte est du territoire.Les autorités locales ont immédiatement proclamé l’ordre d’évacuation d'urgence en étendant les zones concernées, vers 21h, de Goseong à Sokcho. La distribution de gaz a été coupée vers 23h40 dans un quartier de Sokcho particulièrement affecté. Enfin, 52 établissements scolaires de la province ont été provisoirement fermés aujourd’hui.Ce n’est pas tout. Un autre feu de montagne s’est déclaré dans la soirée dans le comté de Namyang du district d’Okye, rattaché à la ville de Gangneung dans la même province, en gagnant rapidement le bord de mer situé à 10 km à l’est de la ville. La circulation sur l’autoroute alentour a été interdite et plus de 3 600 personnes ont été évacuées.Selon les autorités du pays, le feu de Goseong était en grande partie maîtrisé ce matin vers 8h. Quant à l’incendie déclaré à Okye, 50 % de la zone ravagée est sous contrôle.