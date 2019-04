La première dépouille d’un soldat découverte à l’arête Arrowhead dans la DMZ

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a fait cavalier seule, le 1er avril, à la recherche de de restes de soldats morts lors de la guerre de Corée sur un site de bataille situé dans la zone démilitarisée (DMZ). Et ces fouilles ont déjà porté leurs premiers fruits.Selon le ministère de la Défense, l’armée a découvert deux restes appartenant à la dépouille d’un soldat présumé tué pendant la guerre fratricide, cela au cours d’une opération de déminage dans la zone dite « arête Arrowhead » à Cheolwon. Plus précisément, l’équipe a fait cette découverte alors qu’elle désamorçait des bombes non explosées pour se frayer un chemin, ce qui est une étape nécessaire pour déminer la zone.Il s’agit de deux morceaux d’os provenant d’un avant-bras, longs de 20 cm. D’après le ministère, ils seront envoyés à l’équipe chargée de l’identification afin de les soumettre à différentes analyses.En vertu de l'accord militaire intercoréen signé en septembre dernier, les deux Corées devaient mener ensemble ces fouilles à partir du 1er avril. Or, comme Pyongyang ne s'y montre pas prêt, Séoul a lancé seul de son côté les travaux à cette fin.