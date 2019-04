Le Vietnam a expulsé trois transfuges nord-coréens

Photo : KBS News

Les autorités vietnamiennes ont expulsé vers la Chine trois transfuges nord-coréens faisant partie des six ressortissants qui ont fui leur pays afin de trouver refuge en Corée du Sud. Ils ont traversé le fleuve Amour le mois dernier avant d’arriver au Vietnam en passant par la Chine.Le 1er avril, trois d’entre eux ont été arrêtés au passage d’un bureau de contrôle. Il s’agirait d’un homme trentenaire et de deux femmes d’une vingtaine d’années originaires de la province de Ryanggang et de celle de Hamgyong.A ce propos, une association civile luttant pour les droits de l’Homme en Corée du Nord a dénoncé l’inactivité de la diplomatie sud-coréenne. Selon elle, un haut responsable de l’armée vietnamienne a déclaré qu’il pourrait envoyer les trois transfuges en Corée du Sud à condition que Séoul leur attribue un statut de protection. Et ses coordonnées téléphoniques auraient été transmises par l’ONG au ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Mais celui-ci n’aurait pas pris des mesures appropriées pour empêcher cette expulsion.Suite à cette accusation, le ministère a expliqué qu’il avait bien pris contact avec Hanoï dès qu’il avait appris la nouvelle. Il a précisé que les trois défecteurs n’avaient pas encore été renvoyés en Corée du Nord, et qu’il mobiliserait tous les efforts diplomatiques pour que ceux-ci puissent se réfugier dans un pays de leur souhait.