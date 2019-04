Complexe de Gaeseong : les entrepreneurs sud-coréens appellent à une dérogation des sanctions américaines

Photo : YONHAP News

Les entrepreneurs sud-coréens qui avaient dû abandonner leurs unités de production dans le complexe intercoréen de Gaeseong, au Nord, entendent bien interpeller le président américain.Leur association a participé hier à un grand événement intitulé « Ouvrons le printemps des échanges civils entre le Sud et le Nord », dans une salle de réunion de l’Assemblée nationale, à l’initiative d’une ONG militante pour la réunification des deux Corées.A cette occasion, l’association a fait savoir que la fermeture du complexe de Gaeseong avait mis en péril la vie de plus de 200 000 habitants des deux pays. Dans la foulée, elle a appelé Donald Trump à faire lever la sanction contre ce site industriel, d’autant plus que l’exemption des mesures punitives contre le Nord pour les échanges intercoréens pourrait débloquer les négociations entre Pyongyang et Washington.Un petit rappel s’impose. Les industriels sud-coréens du complexe de Gaeseong avaient remis leur huitième demande d’autorisation pour visiter ce site situé de l'autre côté du 38e parallèle. Mais le ministère de la Réunification a annoncé le mois dernier sa décision de reporter de nouveau l’autorisation, en soulignant que les conditions nécessaires n’étaient toujours pas réunies pour cela. L’association des entrepreneurs en question a exprimé ses profonds regrets suite à cette annonce, et a exhorté son gouvernement à déployer tous les efforts pour rendre possible le contrôle des usines par ses membres.