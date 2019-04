Feux de montagne : le gouvernement déclare l’état de « catastrophe nationale »

Photo : YONHAP News

Afin de minimiser les dégâts engendrés par les feux dans la province de Gangwon, le ministère de l’Intérieur a déclaré ce matin à 9h l’état de « catastrophe nationale ».Le district de Goseong, la ville de Sokcho, la ville de Gangneung, la ville de Donghae, ainsi que le district d’Inje sont concernés.Ce dispositif d'urgence permet au gouvernement de réquisitionner les fonctionnaires ainsi que du matériel et de prendre les mesures nécessaires telles que la fermeture provisoire des établissements scolaires.Une subvention spéciale de 4 milliards de wons et une aide humanitaire de 250 millions de wons, soit l’équivalent de 3,3 millions d’euros au total, seront également débloqués afin de soutenir les opérations d’extinction et les sinistrés.Enfin, le ministère envisage de désigner la province de Gangwon comme « zone sinistrée spéciale », permettant aux autorités locales et aux habitants de bénéficier de différentes aides de l’Etat.