Le nouveau ministre de l’Intérieur prendra ses fonctions demain

Photo : YONHAP News

Le président de la République a officialisé aujourd'hui la nomination de Chin Young au poste de ministre de l’Intérieur. Moon Jae-in a signé le document d’investiture après que le comité parlementaire de l’administration publique et de la sécurité a adopté son compte rendu de confirmation lors d’une réunion plénière organisée hier.Le nouveau ministre devrait prendre ses fonctions ce soir à minuit, parce que son prédécesseur Kim Boo-kyum doit assurer l’emploi du temps d'aujourd'hui, fixé bien à l’avance.Le chef de l’Etat avait signé le 2 avril dernier l’investiture pour Park Yang-woo et Moon Seong-hyeok, qui assurent respectivement le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et celui des Affaires maritimes et de la Pêche.Il reste encore deux candidats dont les comptes rendus ne sont pas encore adoptés par les députés. Il s’agit de Park Young-sun et Kim Yeon-chul, proposés respectivement aux postes de ministre des PME et des Startups et de celui de la Réunification.