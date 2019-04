Une délégation du Parlement russe devrait visiter bientôt Pyongyang

Photo : KBS News

Le sommet Pyongyang-Moscou pourrait se tenir bientôt. Cette hypothèse est confortée par deux visites successives de personnalités clés du Parlement russe dans la capitale nord-coréenne.D'une part, une délégation du Conseil de la fédération, qui est la chambre haute du Parlement, s’est rendue à Pyongyang du 16 au 21 mars.D'autre part, un groupe de députés devrait effectuer une visite du 12 au 16 avril. Selon l’Agence TASS, c’est ce qu’a déclaré le 3 avri Ivan Melnikov, le premier vice-président de la Douma.D'après le numéro 2 de la chambre basse, c’est Sergueï Neverov, le chef parlementaire du parti au pouvoir « Russie unie », qui sera à la tête de cette nouvelle délégation.Ce déplacement aurait été programmé à l’occasion du 70e anniversaire de la conclusion de l’Accord sur la coopération économique et culturelle entre la Corée du Nord et la Russie. Celui-ci a été signé le 17 mars 1949 lorsque Kim Il-sung, le fondateur du régime et grand-père de Kim Jong-un, a effectué sa première visite officielle à Moscou.